Jeroen Pauw stapt niet over: "Ik blijf bij de NPO"

Het was maandag een bijzondere dag voor Jeroen Pauw. Niet alleen werd bekend dat hij gaat stoppen met zijn talkshow Pauw, ook kwam naar buiten dat hij ‘Omroepsman van het jaar’ is geworden.

Nu heeft Jeroen laten weten dat hij geen overstap gaat maken naar een concurrent, hij blijft bij de NPO.

Naar buiten

In Pauw was Tom Egbers maandagavond te gast. Die stelde Jeroen een aantal vragen over de stop van het programma. Jeroen legde zijn keuze uit: “Ik vind het ook wel eens fijn om van deze tafel weg te komen. Om niet alleen maar als een moeder met thee te wachten tot jullie allemaal buiten zijn geweest en verhalen hebben meegemaakt, terwijl Jeroen hier zit. Ik wil naar buiten, andere dingen doen, diepte en lengte zoeken, andere gesprekken voeren.”

Op1

Hij laat ook gelijk weten dat hij de NPO trouw blijft. Hij maakt geen overstap naar een commerciële omroep. Of hij dan ook het nieuwe late avond programma Op1 gaat presenteren? “Dat wordt met enige gretigheid gezegd door de NPO, maar daar heb ik nog geen afspraak over. Het is niet zo dat ik dat niet wil, maar daar wil ik over nadenken. Ik wil niet als een soort geest boven het programma gaan hangen.”

Bron: AD. Beeld: ANP