Jeroen Pauw onthult nieuwe plannen: talkshowtafel gaat mee het land in

Vrijdagavond presenteert Jeroen voor de allerlaatste keer zijn talkshow Pauw. Vorige week werd duidelijk dat Jeroen bij de NPO blijft en nu maakt hij zijn plannen voor het komende jaar bekend.

Jeroen presenteert al sinds 2006 talkshows op de late avond. Eerst als duo met Paul Witteman, daarna alleen. Na bijna 14 jaar is het tijd voor iets anders: “Ik doe dit al heel lang. Ik had de wens om nog andere dingen doen, om programma’s met langere gesprekken te maken en specials. Die wens lijkt gehonoreerd te worden door de NPO.” aldus Jeroen.

Het land in

De talkshowtafel gaat mee het land in: “Ik neem de tafel mee om die op een aantal plekken neer te zetten waar mensen niet wegkunnen. Denk aan een verpleeghuis, een tbs-kliniek of een jongerenhospice. Het worden verdiepende gesprekken die verder gaan dan de waan van de dag, gesprekken met echte mensen die ook werkelijk het onderwerp zijn van maatschappelijke onderwerpen.”

Opvolgers

De latenighttalkshow van de NPO zal gedaan worden door 5 duo’s. Als producent van Op1 blijft Jeroen hierbij betrokken en het zou zelfs kunnen dat hij na een tijd ook onderdeel zal uitmaken van een duo. Maar dat is nog niet zeker: “Ik wil niet als een soort zwarte wolk boven het programma blijven hangen, dat de nieuwe duo’s moeten vrezen ‘straks gaat Jeroen het zelf weer doen’. Ik zie wel een presentatierol voor mezelf weggelegd in bijvoorbeeld verkiezingstijd. Het wordt een doorlopend proces. Zo zullen er in de sportzomer met het EK Voetbal, de Tour de France en de Olympische Spelen ook wat meer presentatoren aanschuiven die afkomstig zijn uit de sportjournalistiek.” Op1 begint maandag 6 januari om 22:30 uur.

Laatste show

Maar voor het zover is zal Jeroen zijn talkshow feestelijk afsluiten met een jaaroverzicht van Pauw: “Zoals we altijd een seizoen afsluiten. Deze uitzending duurt 10 minuten langer en heeft een feestelijk tintje, het wordt geen ingewikkelde zwaarmoedige afscheidsuitzending.”

Bron: RTL Boulevard. Beeld: ANP