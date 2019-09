Jeroen Pauw reageert voor het eerst op vertrek Eva Jinek

Eva Jinek maakt na jaren de overstap naar RTL 4. Haar collega Jeroen Pauw reageert voor het eerst op het vertrek van de talkshowkoningin.

“Ik was niet verrast”, zegt hij tegen het AD.

Hij laat weten dat hij haar keuze voor een commerciële zender wel snapt. “Ik begrijp dat dit ontzettend leuk is. Dit past wel bij het avontuurlijke karakter van Eva. Geld zal zeker een rol spelen.” Toch blijft het een spannende keuze, vindt Pauw. “Een hoger salaris is een groter risico. En dat risico is er natuurlijk wel bij RTL, dat het misschien niet gaat lukken. Maar eerlijk gezegd, ik denk dat het wél gaat lukken.” Pauw laat ook weten dat hij het ‘erg jammer vindt’ dat Eva vertrekt, zeker na hun succesvolle samenwerkingen. Ze presenteerden samen een tijd lang Pauw & Jinek. Hij zal haar gaan missen, zo zegt hij eerlijk.

En wie er dan voor haar in de plaats komt bij NPO? “Hoe gek dat ook klinkt, want het nieuws is al een paar dagen oud, maar het is toch nog te vroeg daarover te praten.” Dat blijft nog even onzeker, dus.

