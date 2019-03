Jeroen van der Boom deelt jeugdfoto waarop hij nog een bloempotkapsel had

Jeroen van der Boom deelt een heel schattig kiekje uit de oude doos op Instagram. Zelf moet hij ook heel hard lachen om zijn kapsel van vroeger.

“Dames en heren, we hebben weer een absolute winstpakker op de throwback thursday“, schrijft de zanger bij de foto uit de oude doos. “Mijn kapsel was toen helemaal 🔥🔥🔥.”

Advertentie

Bloempot

Het welbekende ‘bloempotkapsel’: we zien ‘m vaker bij oude jeugdfoto’s. Toen heel hip, en nu kunnen we er vooral heel hard om lachen. Ook zijn volgers vinden het een hilarische jeugdfoto, blijkt uit de reacties. “Wat leuk om te zien hoe jij er vroeger uitzag” en “Dat geeft de burger moed”, klinkt het onder het kiekje van de zanger.

Ogen en lach

We moeten wel toegeven dat ‘ie op jonge leeftijd al een knap koppie had. En als je goed kijkt, zie je toch echt wel iets van hem terug in deze foto. Zoveel is ‘ie dus niet veranderd. Heel schattig!

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Instagram. Beeld: ANP