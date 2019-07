Het is feest in huize Van der Boom. Jeroen en Dany zijn precies 8 jaar getrouwd en om dit te vieren deelt Jeroen een prachtige video van deze mooie dag.

“Vandaag precies 8 jaar geleden trouwde ik de mooiste en liefste vrouw van de wereld, Dany van der Boom! Nog iedere dag zo dankbaar met jou naast me”, schrijft de zanger.

Bruidsjurk

In de video blikt Jeroen terug op het moment dat hij zijn Dany voor het eerst in haar bruidsjurk zag. Zijn gezicht spreekt boekdelen. Zijn mond valt open en hij begint al snel te lachen. Dolgelukkig kijkt hij naar zijn toekomstige vrouw. Wat ziet ze er prachtig uit!

Spaanse zon

Ook zien we het moment dat ze officieel man en vrouw zijn en elkaar mogen zoenen. De tortelduifjes stralen van geluk. Het koppel trouwde in 2011 onder de Spaanse zon in Gerona. Het echtpaar heeft bewust even gewacht met trouwen, omdat ze zich eerst wilden focussen op de opvoeding van hun kinderen. En dat heeft hen een groot voordeel opgeleverd: nu konden ze de mooiste dag van hun leven samen met hun zonen Daan en Luuk vieren.

Bron: Instagram. Beeld: ANP