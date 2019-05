Jeroen van Koningsbrugge is al een tijdje aan de weg aan het timmeren als acteur, zanger, cabaretier en presentator. Maar nu maakt hij een nieuwe stap in zijn carrière.

Samen met zijn vrouw Marie-Claire Witlox heeft hij een kinderboek geschreven: Elvis & Jones.

Lopende band

“Yes, yes, yes!”, schrijft de acteur bij een video op Instagram. Op het filmpje zie je hoe de allereerste boeken op de lopende band van de drukkerij komen. Jeroen en zijn vrouw zijn onwijs trots op het eindresultaat.

Oude misdaad

Elvis & Jones gaat over een broer en zus die in hun huis in het centrum van Amsterdam een roestig oud doosje vinden. Daarin zit een brief uit 1955 met een speurtocht. Elvis en Jones beginnen aan een spannende zoektocht die uiteindelijk leidt naar oude misdaad.

De eerste exemplaren van Elvis & Jones liggen vanaf 12 juni in de winkels.

Dit bericht bekijken op Instagram Yes yes yes! @elvisenjones Een bericht gedeeld door Jeroen Van Koningsbrugge® (@jeroentjes) op 28 Mei 2019 om 9:08 (PDT)

Dit bericht bekijken op Instagram Spannend!!! @elvisenjones bijna klaar!!! Een bericht gedeeld door Jeroen Van Koningsbrugge® (@jeroentjes) op 28 Mei 2019 om 7:47 (PDT)

In Libelle nr. 24 vertellen Jeroen van Koningsbrugge en zijn vrouw Marie-Claire Witlox alles over hun liefde en het boek: Elvis & Jones.

