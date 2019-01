Jerry (80) ontdekte een fout in de loterij en won 26 miljoen in 9 jaar

Toen de Amerikaanse Jerry Selbee in 2003 een foutje ontdekte in de nieuwe staatsloterij van Michigan, wist hij dat hij goud in handen had. De wiskundige realiseerde zich dat hij door een simpele berekening keer op keer de loterij kon winnen – en dat deed hij.

Tussen 2003 en 2011 won hij maar liefst 26 miljoen dollar, tot de loterij er op een dag de stekker uit trok. Tegenover Amerikaanse media doet Jerry nu voor het eerst zijn verhaal.

Pensioen

Jerry Selbee en zijn vrouw Marge wonen in Evart, een dorpje met 1.900 inwoners in de Amerikaanse staat Michigan. Ze leerden elkaar kennen op de middelbare school, kregen samen zes kinderen en waren 17 jaar lang de eigenaars van een lokale supermarkt. Als jonge zestigers gingen ze uiteindelijk met pensioen. “We wilden van het leven gaan genieten”, vertellen ze.

Foutje in loterij

Die wens kwam in 2003 uit, toen Jerry een fout ontdekte in de nieuwe staatsloterij van Michigan. Bij de Winfall-loterij bleef de jackpot niet oplopen tot één of meerdere spelers alle zes cijfers juist hadden. Zodra er 5 miljoen dollar in de jackpot zat, kwam er een ‘roll-down’-week. Bij die trekking werd al het geld verdeeld over de winnaars die drie, vier en vijf cijfers juist hadden.

Rekensom

“Ik begreep meteen dat ik altijd zou winnen, als ik alleen tijdens die roll-down-weken speelde”, zegt Jerry. “Als ik voor 1100 dollar meespeelde, had ik mathematisch gezien kans om één keer vier juiste cijfers te hebben. Daarmee zou ik 1000 dollar winnen. Ik zou voor dezelfde inzet ook 18 of 19 keer drie cijfers juist hebben, goed voor 900 dollar winst. Dus voor elke investering van 1100 dollar, zou ik normaal 1900 dollar terugverdienen.”