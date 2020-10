Jerry Goossens: “Klaver ronselt jongeren met een valse belofte”

Schrijver en columnist Jerry Goossens heeft een duidelijke mening over het nieuwe idee van Jesse Klaver. Lees hier hoe hij hierover denkt.

Stemmen kopen is een vorm van corruptie die zo oud is als de democratie zelf. Meestal zijn er kleine bedragen mee gemoeid. Een paar muntjes. Een briefje van vijf. Handgeld. Al zijn er bananenrepublieken waar een warme maaltijd en een borreltje volstaan. Want stemmen koop je per definitie van arme mensen. En dat is meteen de adder onder het gras. Want je hebt veel arme mensen nodig om een verkiezing te kopen. Dat maakt het goed beschouwd een kostbare aangelegenheid.

Tenzij je het door een ánder laat betalen. Miljonairs, bijvoorbeeld. Die hebben toch genoeg. Meestal moet een politicus daar iets voor terugdoen. De belasting verlagen, of regulering afschaffen. Maar Jesse Klaver weet dat allemaal listig te omzeilen. Hij belooft de jongste kiezers, die in maart voor het eerst mogen stemmen, 10.000 euro. Alleen wordt geld niet, als gebruikelijk, bij het stemhokje uitgedeeld, waarna een GroenLinkse apparatsjik over de schouder van jeugdige stemmer meekijkt of deze wel het juiste hokje aankruist, maar als tegoedbon. Eerst moet Jesse de verkiezingen winnen, dan moet Jesse een coalitie zien te vormen, vervolgens moet er een wet komen waarmee de belasting voor miljonairs wordt verhoogd, en pas als die wet door achtereenvolgens de Tweede en Eerste Kamer is aangenomen, kan premier Klaver met geld gaan smijten. De arme schapen die op hem hebben gestemd in de hoop op een kruiwagen met gratis geld zijn dan allang geen 18 meer. Maar dat is het mooie aan jonge kiezers: ze zijn nog naïef.