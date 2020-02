Jesse Klaver heeft zich in Flair uitgesproken over het grootste verlies in zijn leven; de dood van zijn moeder. De fractievoorzitter van GroenLinks vertelt dat het de meest traumatische ervaring in zijn leven is geweest. “Het is het heftigste wat ik ooit meemaakte.”

De 33-jarige Jesse verloor zijn moeder 2 jaar geleden. Ze was toen nog maar 51 jaar.

Eenoudergezin

Jesse Klaver groeide op zonder zijn vader en werd opgevoed door zijn moeder alleen. “Ze koos voor economische zelfstandigheid en heeft altijd heel hard gewerkt om voor mij te zorgen en mij alles te geven wat ik nodig had. Ze had onregelmatige diensten en soms twee banen tegelijk”, aldus de politicus.

Verdrietig

De band met zijn moeder was altijd sterk. Geheel onverwacht overleed ze 2 jaar geleden. De destijds 51-jarige vrouw werd onwel op haar werk en kwam niet meer bij. “Ze was net op een punt in haar leven dat ze iets minder hard hoefde te werken en ik heb altijd gedacht: de tijd die je met mij hebt gemist, kun je nu met je kleinzoons inhalen. Dat kan helaas niet meer, dat vind ik heel verdrietig”, vertelt Jesse over het verlies.

Vader

Inmiddels heeft de fractievoorzitter weer wat contact met zijn biologische vader, maar veel wil Jesse daar nog niet over zeggen. “Hij is een heel lieve en vriendelijke man. Maar ik wil en kan er nog niet zo veel over zeggen, omdat het allemaal nog zo pril en in ontwikkeling is. Ik weet nog niet goed wat ik erbij voel, denk of wat voor band we hebben.”

Bron: Flair. Beeld: Brunopress