Jesse Klaver schiet vol in uitzending 'RTL Late Night'

In de uitzending van ‘RTL Late Night’ reageerde GroenLinks-leider Jesse Klaver gisteravond geëmotioneerd toen hij werd gevraagd naar de medewerker van de Tweede Kamerfractie die een stagiaire tegen haar wil heeft gezoend en betast.

.@jesseklaver wordt emotioneel en voelt zich verantwoordelijk voor de vermeende aanranding van een stagiair door een woordvoerder van zijn partij https://t.co/synXoXXDsk #RTLLN @RTL4 pic.twitter.com/D48xGPrFYQ — RTL Late Night (@RTLLateNight) 14 maart 2018

Op de vraag van Humberto hoe GroenLinks dit oppakt, reageerde Jesse: “Wij kijken binnen onze organisatie wat we hiervan kunnen leren en hoe we dit kunnen voorkomen. Wat het mij weer leert is dat dit dus overal kan. Zelfs in de organisatie waar je zelf werkt en waarvan je denkt: dit is een veilige werkomgeving.” Klaver kreeg het even moeilijk toen hij vervolgde: “Dat maakt mij ook verdrietig, dat dit kan gebeuren op de plek waar jij verantwoordelijk bent.”

Aanranding

De ontslagen woordvoerder van GroenLinks werd door de partij op straat gezet nadat een stagiaire melding had gemaakt van aanranding. De man zou haar na het kerstfeest van afgelopen december tegen haar wil hebben proberen te zoenen en betasten.

Dat gebeurde op het kerstfeest van de partij. Toen ze naar huis wilde gaan, bleek dat er geen treinen meer reden. De woordvoerder bood aan dat ze wel bij hem kon logeren en de stagiaire zou ‘in goed vertrouwen’ met hem mee zijn gegaan.

In de steek gelaten

Onderweg naar huis heeft de woordvoerder de vrouw ‘meerdere keren proberen te zoenen en aan te raken’, weet RTL Nieuws te melden. Ondanks dat de vrouw meteen duidelijk maakte dat ze zijn avances niet op prijs stelde bleef hij aandringen.

Na zijn vruchteloze pogingen zou de woordvoerder zijn weggegaan en heeft hij de stagiaire ‘midden in Den Haag, wetende dat zij niet meer naar huis kon komen, aan haar lot overgelaten’.

Bron: RTL Nieuws, RTL Late Night. Beeld: ANP