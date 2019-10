Jesse Klaver loopt blessure op nadat hij net veilig terug is uit Ethiopië

Jesse Klaver heeft een ongelukje gehad. Bij een potje voetbal liep hij een enkelblessure op. En dat terwijl hij net veilig terug was uit Ethiopië.

Op Instagram plaatste de politicus een foto van zichzelf, liggend bij de dokter. Hij kan gelukkig nog lachen en steekt een duimpje omhoog.

Blessure

Bij de foto schrijft hij: “Ben je net veilig terug uit Ethiopië, blijkt een potje zaalvoetbal in de sporthal van het Laakkwartier toch te veel. En dus een enkelblessure. Nu, op doktersadvies: rust!” BN’ers Nicolette Kluijver en Anouk Hoogendijk wensen hem veel sterkte. Voetballer Anouk grapt: “Gevaarlijke sport!”

Werkbezoek in Ethiopië

Vorige week was Jesse Klaver in Ethiopië voor een werkbezoek. Daar moest hij door lokale autoriteiten in veiligheid gebracht worden. In de buurt van zijn hotel waren protesten ontstaan. Omdat de situatie zo dreigend werd, vroeg een groep van 15 Nederlanders de ambassade om hulp. De groep werd naar de veilige hoofdstad gebracht.

