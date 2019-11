Jessica (25) viel 56 kilo af: het was haar opa’s laatste wens

De Amerikaanse Jessica Reid (25) woog bijna 130 kg toen ze in 2016 te horen kreeg dat haar opa op sterven lag. Zijn laatste wens zorgde ervoor dat ze haar hele leven omgooide.

Fastfood en frisdrank: daar bestond de vreugde uit Jessica’s leven uit. Ze werd gepest op school en sociale media en zocht haar heil in ongezond eten en drinken. Dit ging door tot 2016; het jaar waarin haar opa (95) haar leven voorgoed veranderde. Niet alleen omdat hij plots op zijn sterfbed lag door een zwak hart, maar ook omdat hij zijn laatste wens naar haar uitsprak: Jessica moest fit en gezond worden. De overbodige kilo’s verliezen.

Plan van aanpak

Het duurde enkele maanden tot de ontroostbare Jessica zijn woorden waarheid maakte. Ze ging naar de supermarkt, kocht enkel nog groenten en fruit, gooide al het ongezonde eten weg en stopte haar dagelijkse bezoekjes aan fastfoodrestaurants. Resultaat: de eerste 5 kilo’s waren in mum van tijd verdwenen.

Sporten, sporten, sporten

De tweede stap was een inschrijving voor een 6 weken durende bootcamp waarbij ze 3 keer per week een uur flink moest trainen. “Ik verloor nog eens 7 kilo en 17 centimeter van mijn taille”, vertelt ze achteraf. Daarna ontdekte ze crossfit. “Ik haatte het de eerste maanden, maar ik was vastberaden mezelf te pushen en door te zetten.” En ondanks dat ze de kilo’s niet meer zo snel verloor als in het begin, bleef ze haar best doen.

Streefgewicht

Het resultaat? In 2017 bereikte ze haar streefgewicht: 72 kilo. Ze verloor meer dan 56 kg dankzij haar doorzettingsvermogen. “Ik word elke dag wakker met het idee dat ik een betere persoon wil zijn dan die ik de dag ervoor was”, aldus Jessica. Haar opa zou trots geweest zijn!

