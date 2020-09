Meghan Markle’s beste vriendin Jessica Mulroney ontkent ruzie

Jessica Mulroney en Meghan Markle gaan al jaren door dik en dun. Nu blijkt dat niet alleen Meghan het zwaar te stellen heeft met de roddelpers, maar ook haar beste vriendin eronder lijdt.

Op Instagram ontkent Jessica dat de vriendschap tussen haar en Meghan voorbij is. Boze tongen beweren dat de vriendschap onder druk staat na een akkefietje dat Jessica had met blogger Sasha Exeter. Exeter vroeg haar volgers zich uit te spreken over de dood van George Floyd. Toen Jessica dat weigerde en dat duidelijk maakte door middel van bijzonder vijandige berichtjes, maakte Sasha die berichten openbaar. Vanwege alle ophef die daarna ontstond werd Jessica’s tv-programma I do redo gecanceld. Ook was ze niet meer welkom in de talkshow Good Morning America.

‘Meghan en ik zijn familie’

Alle drama zou volgens ingewijden ook zijn weerslag hebben op haar vriendschap met Meghan. De voormalig hertogin maakt zich actief hard tegen racisme. Onzin, schrijft Jessica nu.