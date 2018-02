Zo gaat het nu met Jessica en Rami uit 'Grenzeloos verliefd'

Voor de liefde verhuisde Jessica een aantal jaar geleden naar Jordanië, maar een andere liefde – die voor haar oudste zoon Sami – bracht haar vorig jaar weer terug naar Nederland.

In 10 jaar Grenzeloos Verliefd gaat Arie Boomsma op bezoek bij kandidaten uit verschillende seizoenen. Hoe gaat het nu met ze? Zijn ze nog samen? Heeft de liefde alles overwonnen?

Syndroom van Dravet

In de aflevering van gisteren kwam Jessica aan bod, die voor Rami naar Jordanië verhuisde en daar een kindje met hem kreeg, zoon Sami. “Dan denk je: onze droom is compleet. Wat willen we nog meer? Alles klopt.” Maar dan slaat het noodlot toe: haar zoon Sami heeft het Syndroom van Dravet, een ernstige epileptische aandoening waarvoor hij 24 uur per dag zorg nodig heeft. En daarvoor biedt Nederland veel meer mogelijkheden dan Jordanië.

Hoogzwanger keert Jessica terug naar Nederland, in eerste instantie met het idee later weer het gezin te herenigen in Jordanië. Maar als ook tweede zoon Adam na de bevalling zorg nodig blijkt te hebben, voor zijn verlamde arm, besluit ze in Nederland te blijven.

Grenzeloos optimisme

Jessica’s man Rami kan maar slecht aarden in Nederland, en hij moet zijn bedrijf in Jordanië draaiende houden, dus probeert het stel een tijd lang een lange afstandsrelatie. Als dat niet blijkt te werken, scheiden ze. Inmiddels videobellen de kinderen nog veel met hun vader. Wat vooral opvalt in het programma: de ongelooflijk positieve instelling van Jessica. Kijkers zijn diep onder de indruk hoe optimistisch zij na al haar ellende nog in het leven staat.

In de afgelopen 10 jaar is veel veranderd, schrijft Jessica op de website van Grenzeloos Verliefd. “Wie had dat ooit kunnen bedenken. Maar hey that’s life! Roeien met de riemen die je hebt, dat is mijn motto. Je moet er altijd het beste van maken!” De positivo hoopt dat ze de kijkers hebben kunnen inspireren.

Salsa

De afgelopen maanden zijn er mooie nieuwe dingen op Jessica’s pad gekomen, vertelt ze. “Zoals salsadansen, wat me veel levensenergie en vreugde geeft. Het geeft tegenwicht aan de zwaardere momenten in het leven van mij en de jongens.”

Paardrijden

Ook is Jessica ontzettend blij met haar paard: “Door Vera, onze mooie lieve Fjord, kan ik vaker met Sami therapeutisch paardrijden. Heerlijke momenten zijn dat. Voor ons allemaal trouwens. Als klap op de vuurpijl heeft een hele lieve vriendin afgelopen december een sponsoractie opgezet voor Sami. Het is voor een aangepast zadel, waarmee hij zelfstandiger therapeutisch kan paardrijden op Vera. Wat zeer ten goede komt voor zijn algehele ontwikkeling. Het zorgt voor spierontwikkeling, ontspanning, meer in de natuur zijn en contact maken.”

Meer medicatie

“Ook kan ik melden dat Sami sinds een medicatieverhoging in november vorig jaar geen aanvallen meer heeft gehad. Knock on wood… altijd spannend om uit te spreken. Geen of minder aanvallen brengt wat meer rust voor ons allemaal mee.

Ontwikkeling

“Ik durf voorzichtig te zeggen dat het op dit moment goed gaat met Adam en Sami. Ik heb hoop, geloof en vertrouwen dat er nog meer mooie dingen op ons pad mogen komen. Inshallah zeggen ze altijd in Jordanie, wat betekent; als God dit wil.”

Dat is nog eens wat anders dan de zure vrouw uit ‘Uitstel van executie’ van gisteravond, menen kijkers.

