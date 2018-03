Zo ziet de vrouw van Claudia de Breij eruit

Cabaretière Claudia de Breij (sinds vandaag 43) is alweer anderhalf jaar getrouwd met haar grote liefde Jessica van Geel.

Het stel trouwde op Schiermonnikoog, in Claudia’s woorden: “In aanwezigheid van de mensen van wie we houden, onze familie, vrienden en vooral onze kinderen én hun andere moeders! We zijn zielsgelukkig met onze extended family en elkaar.”

Wat een leuk stel!

Het is niet de eerste keer dat de cabaretiere in het huwelijksbootje stapt. Ze was al eerder getrouwd met presentatrice Conny Kraaijeveld, met wie ze zoon Bing heeft.

Bron: RTV Utrecht, Instagram. Beeld: Anne Timmer, Instagram Claudia de Breij