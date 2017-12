Jesslynn is nú al de grootste fan van Estavana

Estavana Polman (25) is na haar zwangerschap weer teruggekeerd bij het Nederlands elftal.

Ze speelde gisteren de kwartfinale van het handbal en ze won samen met haar team die wedstrijd.

Kusje als beloning

Op de tribune zaten niemand minder dan vader Rafael (34) én dochter Jesslynn. Jesslynn juicht al enthousiast voor haar moeder, in haar oranje shirtje. De wedstrijd werd in Duitsland gespeeld en Oranje won met 30-26 van Tsjechië. Het lijkt erop dat Jesslynn een koptelefoon draagt om het geluid in het stadion te dempen.

Gekozen

Het stel woont voor de carrière van Estavana in Denemarken. Rafael speelt nu, mede voor Estavana, bij de Deense voetbalclub FC Midtjylland. Zijn zoon Damián, die hij kreeg met zijn ex Sylvie Meis, woont bij zijn moeder in Duitsland. In 2016 speelde Estavana nog bij het Nederlandse handbalteam een EK en ze werden toen tweede. Estavana was toen al in verwachting van haar eerste kind.





En deze foto die een fan heeft gedeeld is ook té zoet:

