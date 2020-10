Hoera! Jet van Nieuwkerk bevallen van eerste kindje

Het is het weekend van het blije babynieuws; zaterdag maakte model Kim Feenstra bekend te zijn bevallen van een zoon. Zondag is het de beurt aan presentatrice en journalist Jet van Nieuwkerk.

De dochter van tv-presentator en journalist Matthijs van Nieuwkerk en haar vriend zijn op 11 oktober de trotse ouders van zoon Frenkie geworden.

Op Instagram deelt Jet het blije nieuws met een hele zoete foto van haar en Frenkie. “Leve Frenkie”, schrijft ze erbij. Wij dachten bij het lezen van de naam meteen aan oud-Ajacied Frenkie de Jong, maar de vernoeming ligt toch anders.

Betekenis

In een Instagram Story maakt Jet duidelijk dat de naam is afgeleid van Franciscus, een jongensnaam die ‘Fransman’ betekent. Jets liefde voor Frankrijk en in het bijzonder Parijs hebben daar vast iets mee te maken. En we durven te wedden dat opa Matthijs ‘zijn’ Charles Aznavour in de eerste kraamweek al helemaal heeft platgedraaid.

Felicitaties

De lieve reacties onder Jets bericht stromen binnen. “Welkom lieve Frenkie, zoveel liefde staat je te wachten”, schrijft Rossana Kluivert. Ook Sarah Chronis is verrukt met het nieuws: “Geniet geniet GENIET van elkaar!” “Zoooooo mooi!!!!!”, reageert Ellemieke Vermolen.

Zo zaten ze er een paar weken geleden nog bij:

