Jette van der Meij is jarig: zó zag ze eruit toen ze net te zien was in 'GTST'

Het is feest in Meerdijk: actrice Jette van der Meij viert vandaag haar 65e verjaardag. De actrice deelt al voor de 28ste keer taart uit in het soapdorp. Hoe zag ze er op die 1e verjaardag uit?

Jette van der Meij is een van de actrices die al sinds de 1e aflevering een rol speelt in de soap. Eerder dit jaar spraken we haar en zei ze hierover: “Dit werk is mijn passie. Vanaf mijn 6e wist ik dat ik wilde zingen en acteren. Ik doe nu beide, dus mijn droom kwam uit. Dat deze serie zo lang zou lopen, had ik nooit kunnen vermoeden. Ik weet nog zo goed hoe die tijd was. Het gevoel dat we iets totaal nieuws gingen doen, met allemaal acteurs die vrijwel onbekend waren. De negativiteit en tegenwerking die we over ons heen kregen, zorgden ervoor dat we er nog harder voor gingen. Ik denk dat ik veel minder liefde zou voelen voor de serie als ik halverwege was ingestapt in een bewezen succes.”

1e aflevering

De 1e aflevering van GTST was op 1 oktober 1990 te zien op televisie. Zo zag Jette er toen uit:

Beeld: ANP