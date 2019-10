Jette van der Meij gaat dappere uitdaging aan voor dít programma

Jette van der Meij is een van de actrices die al sinds de eerste aflevering van GTST een rol speelt in de soap. Naast de rol van Laura heeft ze ook met verschillende voorstellingen in het theater gestaan. Dit weekend laat ze zich van nóg een andere kant zien.

Zaterdagavond is Jette van der Meij met een aantal andere oud-collega’s te zien in het RTL 4-programma Dancing with the stars. Het dansprogramma staat zaterdagavond in het teken van het 30-jarig bestaan van RTL 4 en ter ere van dat jubileum verzorgen verschillende GTST-sterren een eenmalig en uniek optreden tijdens de show.

Speciale show

Onder anderen Jette van der Meij, Bas Muijs, Charlotte Besijn en Winston Post dansen met oude en nieuwe castleden, gekoppeld aan de elf profdansers, een rumba op de tune van GTST. Daarnaast openen de profs deze speciale show met een medley van een aantal bekende tv-tunes. Dat kondigde RTL woensdag aan. De overgebleven danskoppels dansen op een nummer dat past bij een door henzelf gekozen RTL-fragment.

RTL 4

RTL 4 begon dertig jaar geleden met uitzenden in Nederland. Dat was het begin van de commerciële televisie. Op 2 oktober 1989 introduceerde RTL via een U-bochtconstructie in Luxemburg commerciële televisie in Nederland. Aanvankelijk gebeurde dat onder de noemer RTL Véronique, maar in 1990 werd de zender omgedoopt tot RTL 4. Daarmee begon ook Goede tijden, slechte tijden. De soap bestaat volgend jaar dertig jaar.

Bron en beeld: ANP.