De eerste aflevering van First Dates VIPS was zondagavond te zien op televisie. Actrice en cabaretière Jetty Mathurin (69) werd gekoppeld aan Sjoerd maar de 2 waren allesbehalve een match. Kijkers waren dan ook verbaasd.

Dat de twee niet klikken, konden de kijkers direct al zien. Nadat Sjoerd meerdere keren het woord ‘vrouwtje’ in de mond nam, maakte Jetty daar een opmerking over.

Voordat de date begon, liet Jetty Mathurin nog weten dat ze hoopte dat er een klik zou zijn met haar match. “Ik vind het spannend, want ik ben niet gewend om te daten. Ze hebben me hierin geduwd.”

Op een gegeven moment bleek dat Sjoerd en Jetty een totaal andere mening hebben over Zwarte Piet. Dan weten de kijkers het zeker: dit gaat niks worden. “Je mag je mening hebben. We moeten alleen naar elkaar luisteren. En dat is wat er nu op dit moment zo weinig gebeurt”, aldus de actrice over het meningsverschil.

Geen vervolgdate

Jetty liet aan het einde van de aflevering weten dat ze geen vervolgdate wilde. “Ik wil mijn hoofd op een kussen hebben met iemand die begrijpt wat het voor mij betekent om wakker te worden als zwarte vrouw in deze samenleving. Ik wil niet in een relatie constant uitleggen waar die pijn zit en wat de geschiedenis is.”

Grootste mismatch ooit

De kijkers zijn aan het einde van de aflevering verontwaardigd. “Jetty is zo’n leuke vrouw. Daar konden ze toch echt wel een leukere man voor vinden? Kom op zeg”, is er te lezen op Twitter. Sommigen hebben het zelfs over de grootste mismatch ooit.

JETTY. JE VERDIENT EEN LEUKE INTELLIGENTE MAN DIE JE OP HANDEN DRAAGT. #FirstDates — Angela (@AngelaKS99) November 8, 2020

Wat een enorme mismatch zeg #FirstDates

Vraag me af wat voor research daaraan vooraf is gegaan. Go Jetty! Je bent te leuk — Esther Voet (@Esther_Voet) November 8, 2020

Jetty is zo’n leuke vrouw. Daar konden ze toch echt wel een leukere man voor vinden?

Kom op zeg! #FirstDates — Emily Charlotte (@empje174) November 8, 2020

“Je moet naar elkaar kunnen luisteren en dat is wat in de samenleving zo weinig gebeurt.” De fijne diepgang zit tegenover de man “die van de vrouwtjes is”. Het contrast kan niet groter. #FirstDates pic.twitter.com/kq82ueV95H — Elssch⭕t 🇪🇺🇳🇱#ikdoewelmee 😷 (@marcelbar8) November 8, 2020

JAJAJA ze vraagt “Hoe denk je over zwarte Piet en daarbij de BLM discussie?” ❤️ Zijn antwoord was ongeveer iets van: Zwarte Piet moet zwarte Piet blijven, traditie dingen etc. Geen match and I love it. #FirstDates https://t.co/TRhiZgSLi0 — Chadia | N (@chadia_tm) November 8, 2020

Bron: Twitter. Beeld: Brunopress.