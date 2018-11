Jeugdliefdes vinden elkaar 40 jaar later terug en stappen in het huwelijksbootje

Eerlijk toegeven: heb je weleens een liefde van vroeger op Facebook opgezocht? Weet waar je aan begint, want het kan zomaar eindigen in een huwelijk. Carol en Mike weten daar alles van.

Toen ze 12 en 14 jaar waren, zaten Carol en Mike beiden op de kostschool waar ze smoorverliefd op elkaar werden. Carol vond Mike toen al ‘cool en knap’. Niet zo raar, want Mike zat in de schoolband als drummer. Ze stuurden elkaar liefdesbrieven, maar het romantische vuurtje doofde snel toen Mike van school ging en de brievenstroom langzaam stopte. Ze gingen allebei hun eigen weg, trouwden en kregen kinderen met een andere liefde.

Nog steeds knap

In juli 2011 kruisden hun paden weer via de site Friends United. Ze zetten hun gesprek voort op Facebook en toen was er eigenlijk geen houden meer aan. “Toen ik zijn profielfoto zag, vond ik hem nog steeds knap. Hij had nog steeds die charmante, coole look waar ik al die jaren geleden voor was gevallen.”

Toen ze ook nog eens ontdekten dat ze allebei single waren, was een date snel gepland. Daar liet Mike er bepaald geen gras over groeien. Carol haalde hem op met de auto. Toen hij instapte, legde Mike nog voordat Carol wat kon zeggen een wijsvinger op haar lippen om haar de mond te snoeren en boog naar voren om haar een kus te geven. “Toen wisten we allebei dat het liefde was. Sindsdien zijn we samen.”

Geheim

Tijdens een picknick hadden de tortelduifjes even veertig jaar bij te praten. “Het was perfect. Mike was nog steeds dezelfde en ik voelde me zo jong bij hem.” Ze hielden hun liefde een tijd lang geheim voordat ze het met hun kinderen deelden. Die vonden het geweldig hun ouders zo gelukkig te zien.

In april 2013 trok Mike bij Carol in, in augustus 2014 vroeg hij haar ten huwelijk en in september 2015 waren ze getrouwd. “Het was ongelooflijk om Carol weer te zien, 39 jaar nadat we elkaar ontmoetten”, zegt Mike. “We hadden elkaar heel lang niet gezien, maar ze was precies zoals ik me haar herinnerde. Ze is de liefde van mijn leven.”

Childhood sweethearts who lost touch after school tie the knot almost FORTY years on https://t.co/Epsuxle4Te — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) November 6, 2018

Bron: The Daily Mail. Beeld: Twitter