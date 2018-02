Jeugdliefdes George en Irene (89) trouwen 75 jaar nadat ze elkaar voor het eerst ontmoetten

Vergeet online datingsites en eenzaam thuiszitten. Het liefdesverhaal van George en Irene (allebei 89) kent een heerlijk romantische afloop.



Jeugdliefdes Georges Coffin en Irene Lanning vielen voor elkaar toen ze tieners waren en slechts een paar honderd meter bij elkaar vandaan woonden.

Hun eigen weg

Zoals in elk romantisch verhaal waren ze veertien jaar en smoorverliefd, maar ze groeiden toch uit elkaar. George en Irene gingen ieder hun eigen weg met andere partners. Jaren later, op de begrafenis van een gemeenschappelijke vriend, kwamen ze elkaar weer tegen. Ze lieten er geen gras over groeien. Bij een afspraak met een kopje thee laaide de liefde weer op.

Niet lang wachten

De kerst op de taart is dat George Irene zes maanden na hun reünie ten huwelijk vroeg. De opa van acht kleinkinderen wilde geen tijd meer verliezen en niets liever dan zijn leven delen met zijn zielsverwant. George: “We zijn heel blij dat we elkaar weer hebben gevonden. Het is heerlijk om Irene bij me te hebben. We kunnen voor elkaar zorgen en we hebben zo veel in te halen. Het is een achtbaan geweest, en ik heb haar heel snel ten huwelijk gevraagd. Maar op onze leeftijd kunnen we niet te lang wachten.”

Nog even knap

“Hij is nog altijd even knap, en we kunnen het zo goed met elkaar vinden,” zegt Irene. “Zijn haar is nu grijs, maar hij heeft dezelfde lach en hetzelfde gevoel voor humor waar ik zo van hield. Ik had nooit gedacht dat wij ooit zouden trouwen. Het is echt net een sprookje. Het is ironisch dat we elkaar op de begrafenis van een vriend hebben ontmoet, maar deze dingen gebeuren vaak op een bijzondere manier.”

Childhood sweethearts, both 89, to marry after reuniting at mutual friend’s funeral pic.twitter.com/7PitaTA2X6 — Harry (@Jamess12316) 6 februari 2018

Bron: Metro UK. Beeld: iStock