Dinie, Dini en Lien spraken toen ze jong waren af om later samen naar het bejaardenhuis te gaan. Jammer genoeg komt het maar zelden voor dat iedereen deze afspraak nakomt, maar bij hen is het wél gelukt.

De vriendinnen Dinie Overbeek, Dini Keuper en Lien Koebrugge wonen op 97-jarige leeftijd met z’n drietjes samen in het Woon & Zorgcentrum Herfstzon.

Positief blijven

“We hebben het hier goed, dus dan lachen we”, zegt Dini tegen het AD. Het lichaam en geheugen werkt misschien niet altijd even goed meer mee op hun leeftijd, maar volgens de drie dames moet je dan vooral niet bij de pakken neer gaan zitten. Dinie, Dini en Lien hebben ieder hun portie tegenslag en verdriet de afgelopen jaren wel gehad, maar toch zijn ze nu hartstikke gelukkig en blij dat ze elkaar nog hebben. “Je moet positief in het leven blijven staan, hoor. Ook als het moeilijk wordt”, zegt Lien.

Risico

Dini heeft vier kinderen en Lien is moeder van maar liefst zeven kinderen. Dinie is daarentegen ongetrouwd gebleven en heeft geen kinderen. “Maar ik heb gelukkig wel heel veel familie”, zegt ze er gelijk achteraan. Lien en Dini hebben beiden al meerdere keren afscheid moeten nemen van hun kinderen. Maar dat is het risico als je zo oud wordt als deze dames, geven ze toe.

Goed eten

Uiteraard werden de dames nog om tips gevraagd om net zo oud als hen te mogen worden. Maar echt een geheim hebben ze niet. “Dat gaat vanzelf”, vertelt Lien. Even later komen de twee andere dames toch nog met wat tips. “Iedere dag bidden”, zegt Dini. Daar is Dinie het wel mee eens. “En goed eten.”

Bron: AD. Beeld: Facebook