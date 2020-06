Jill de Robles haalt uit naar ex-vriend Kjeld Nuis: “Je hebt me wél bedrogen”

Kjeld Nuis heeft al meerdere keren in de media aangegeven dat hij zijn ex-vriendin Jill de Robles nooit heeft bedrogen, maar daar is zij het niet mee eens. Op Instagram haalt de ex-vriendin van de schaatser flink naar hem uit.

Jill laat weten dat hij haar wél degelijk heeft bedrogen.

“Goedpraterij zat”

In haar Instagramstories haalt ze een artikel van Shownieuws aan, waarin Kjeld zegt nooit te zijn vreemdgegaan. “Heb je wel, maar dat is oud nieuws. Heb je al ‘vergeven’ in het belang van Jax”, zegt ze over hun zoontje. “Hij is belangrijk, die escapades veel minder. Maar na al die tijd ben ik de goedpraterij en alles erover in de media zat. Dat is privé en doet pijn. Kan ik nu in vrede verder leven? #hoeboeiendishetallemaal?” zo schrijft ze.

“Ik héb niemand bedrogen”

Het artikel van Shownieuws is gebaseerd op een interview met LINDA, waarin Kjeld vertelt dat hij Jill nooit heeft bedrogen. Hij zou pas een relatie met zijn huidige vriendin schaatser Joy Beune hebben gekregen toen hij al een punt achter de relatie met Jill had gezet.

“Ik zou Jill met Joy bedrogen hebben, precies zoals ik Brechtje – de zus van Sven Kramer – ooit voor Jill in de steek zou hebben gelaten. Er is helemaal niets van waar, ik héb niemand bedrogen.”

“Om gek van te worden”

Volgens Kjeld is de waarheid heel simpel: “Joy kwam bij ons in de ploeg, we zijn eerst heel lang vrienden geweest en daarna – toen het al klaar was tussen Jill en mij – zijn we wat vaker samen dingen gaan doen. Een eindje fietsen, bijvoorbeeld. Stond er wéér zo’n fotograaf: ‘Betrapt!’ Het was echt om gek van te worden.”

Jill is het hier echter niet mee eens, zo blijkt wel uit haar story. Kjeld heeft tot nu toe nog niet gereageerd op haar aantijgingen.

