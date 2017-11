Jill heeft deze Kerst een heel speciale wens: haar vader viral laten gaan

Bill reist heel veel voor zijn werk en is dol op fotografie. Hij besloot dat én zijn liefde voor diverse patroontjes te verenigen in een Instagramaccount met foto’s van verschillend hoteltapijt.

Heel ludiek idee natuurlijk, maar toch liep het nog niet écht storm op zijn account. Bill moest het doen met 125 volgers tót dochter Jill besloot een handje te helpen. Ze schreef een tweet met de tekst: “Alles wat ik wil met Kerst is dat mijn vaders hotel tapijt-Instagram viral gaat. Help alsjeblieft het te laten gebeuren”.

All I Want For Christmas is for my Dad’s hotel carpet instagram to go viral, please help this happen pic.twitter.com/pqCWDglFf9

— Jill (@jillisyoung) November 25, 2017