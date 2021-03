Jill was prostituee: “Ik zat zo diep verwikkeld in die aparte wereld, dat ik de realiteit niet meer zag”

Jill (41) werkte prostituee en bracht als escort ruim een jaar door in de harem van een rijke prins in Brunei. “Ik ontdekte een rood lampje achter de spiegel. Ik werd paranoïde van het idee dat ik altijd en overal werd bespied.”

“De functie stond duidelijk omschreven in het contract: escort, prostituee dus. Maar in mijn fantasie ging ik een spannend avontuur tegemoet: ik zou bakken met geld verdienen en prins Jefri zou ook echt mijn prins op het witte paard zijn. Met die gedachte stapte ik op het vliegtuig.”

Advertentie

Jill (41) was, op 18-jarige leeftijd, op weg naar Brunei, een klein oliestaatje in Zuidoost-Azië. Ze werkte al een paar maanden als escort in haar thuisland Amerika toen ze werd benaderd voor een klus bij prins Jefri Bolkiah, de jongste broer van de sultan van Brunei, één van de de rijkste mannen ter wereld. Salaris: een kleine 10.000 euro per week. Verblind door het grote geld en vol drang naar avontuur, ging Jill erheen: “Prins Jefri stond bekend als een enorme playboy. Ik was nieuwsgierig naar hem.”

Groot paleis

Bij aankomst in Brunei leek ze in een sprookje te zijn beland. “Er stond een Mercedes met chauffeur en geblindeerde ramen voor me klaar op het vliegveld”, vertelt ze. “Ik werd naar een ontzettend groot paleis gereden, met verschillende zwembaden en tennisbanen. Het was heel indrukwekkend. Ik verbleef, met een ander meisje, in één van de gastenverblijven. Diezelfde avond ontmoette ik de prins voor het eerst. Alle meisjes die waren ingehuurd om de prins te plezieren – we waren zeker met z’n veertig meiden – werden naar een feestzaal gebracht; het terrein was zo groot dat we in golfkarretjes naar de zaal toe werden gereden. We dronken champagne en wachtten op de prins. Toen hij binnenkwam, keek iedereen om. Hij was knap en charismatisch. Toen hij zich aan me voorstelde, vond ik hem erg beleefd. Maar ook arrogant: hij was het gewend dat hij het middelpunt van de belangstelling was en genoot daarvan.”

Slaapkamer

Dat prins Jefri meer wilde dan alleen een leuk feestje organiseren, daar kwam Jill snel achter. “Op een ochtend werd er op mijn deur geklopt: één van de butlers van de prins vertelde me dat ik me zo snel mogelijk moest klaarmaken. Ik werd naar een kantoor gereden, waar ik in een kamer moest wachten. De deur werd op slot gedaan, zodat ik opgesloten zat. Ik vond het vervelend, maar ik raakte niet in paniek. Na urenlang wachten kwam de prins binnen, die een zijdeur van het kantoor opende. Verrassing: er zat een grote slaapkamer achter. Terwijl hij mij uitkleedde, schakelde ik mijn gevoel uit. Prins Jefri gebruikte geen condoom. Toch liet ik hem zijn gang gaan: het was net alsof ik geen stem had. Ik vind het moeilijk om hieraan terug te denken: dat ik niet voor mezelf opkwam. Ik wilde alleen maar de prins gelukkig maken.”

Seksverslaafd

Alle vrouwen in de harem vochten om de aandacht van de prins. “Ik werd helemaal meegezogen in dat spel”, blikt Jill terug. “Prins Jefri manipuleerde ons. Hij was duidelijk seksverslaafd en koos iedere dag één of meerdere vrouwen uit met wie hij sex had. Als hij je een avond had gekozen, flirtte hij soms een dag later expres met iemand anders en negeerde hij jou. Zo voedde hij de onderlinge strijd tussen ons. Ik vond het hard en gemeen, maar ik zat zo diep verwikkeld in die aparte wereld, dat ik de realiteit niet meer zag. Ik dacht dat ik verliefd was op de prins.”

Prostituee of prinses

Jill heeft niet alleen het bed gedeeld met de prins, maar ook met zijn broer: de sultan. “Op een dag werd ik in een helikopter naar een enorm luxe suite in Kuala Lumpur gevlogen. Ik had verwacht dat prins Jefri zou binnenkomen, maar het was de sultan. Ik herkende hem van de bankbiljetten van Brunei.” Ook door prins Jefri werd Jill steeds vaker uitgekozen: ze mocht mee op luxe zakenreisjes en shoppingstripjes, waarbij ze werd overladen met designerkleding en juwelen van honderdduizenden euro’s. “Soms voelde ik me zijn vriendin. Ik bracht weleens een hele nacht met hem door. Ik voelde me een prinses.”

Jaloezie

Haar populariteit bij de prins zorgde voor jaloezie bij de andere vrouwen. “Ze roddelden over me of negeerden me compleet. Ik begon het leven steeds zwaarder te vinden in de harem. De druppel was toen ik ontdekte dat we stiekem werden gefilmd. Toen de spiegel in mijn badkamer los was gaan zitten, ontdekte ik daarachter een rood lampje. Ik werd paranoïde van het idee dat ik altijd en overal werd bespied. Uiteindelijk kon ik er niet meer tegen, heb ik mijn spullen gepakt en ben ik naar huis gegaan, met koffers vol kleding en sieraden. Eenmaal thuis ben ik uit de prostitutie gestapt: ik ben gaan studeren en schrijfster geworden. En inmiddels ben ik getrouwd en hebben mijn man en ik een zoontje uit Ethiopië geadopteerd. Nu vind ik geld en avontuur helemaal niet meer belangrijk: mijn man en zoontje zijn alles voor me.”

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Tekst: Helene van Santen. Beeld: Getty Images