Jim Bakkum deelt zeer appetijtelijke foto om jou een fijne Pasen te wensen

Net zoals de rest van Nederland had Jim Bakkum vandaag ook een paasontbijt op het programma staan. Dat trapte hij af met een niet al te vervelende foto van zichzelf.

Op Instagram deelt Jim een foto met ontbloot bovenlijf in het zwembad. Het fijne kiekje is een paar jaar geleden gemaakt, blijkt uit het onderschrift. Bij de foto schrijft Jim: “Zometeen weer aan het Paasontbijt. Alles eten wat ik wil. In het kader daarvan een throwback. Toen Paasontbijtjes uit den boze waren.” Een paar jaar geleden speelde Jim een rol in de film ‘Onze Jongens’, waar hij hard voor moest trainen. Maar het resultaat was er:

Bron: Instagram. Beeld: ANP.