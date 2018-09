Jim Bakkum maakt blij babynieuws bekend met een prachtige foto

Jim Bakkum heeft leuk babynieuws dat hij trots met zijn volgers op Instagram deelt. Bij een foto die hij plaatste vertelt hij iets wat hij enige tijd verborgen heeft moeten houden.

Hij verwacht samen met zijn vrouw Bettina Holwerda een derde kindje. “We kunnen het nauwelijks geloven, maar binnenkort mogen we voor de derde keer dit wonder ervaren”, schrijft Jim dan ook bij een prachtige foto van moeder, zoon en dochter.

Broertje of zusje

De twee trouwden in 2011 en hebben al twee kindjes. “Lux (5) en Posy (3) krijgen er een broertje of zusje bij. Zo trots op ons gezin en mijn vrouw, die zich zo kranig door een ellendig zieke en hete (!!) zomer heeft heen geslagen.” Wanneer Bettina uitgerekend is, schrijft Jim er niet bij.

Felicitaties

Jim en zijn vrouw Bettina worden momenteel volop gefeliciteerd door volgers, fans én bekend Nederland, zo schreef Bas Smit al opgetogen: ‘Jaaaaa wat cool!!!!! Gefeliciteerd!!!!’, Jesse Klaver: ‘Gefeliciteerd!’ en Kelly Weekers: ‘Wat een geluk! Nog zo’n knappie erbij!’ Gefeliciteerd.’

“Kan niet wachten om ons derde kindje in mijn armen te houden”, eindigt Jim het bericht.

Geslacht

Bij een foto die hij eerder al op Instagram plaatste, schreef hij een lief bericht over het geslacht bij de vorige zwangerschappen: “Ik ben de eerste die zegt dat het geslacht mij niets uitmaakte bij allebei de zwangerschappen. Ik snap eerlijk gezegd ook mensen niet die tijdens een zwangerschap heel erg hun voorkeur hebben. Als alles maar gezond en gelukkig is, toch? Het is al een groot wonder om überhaupt een kind te krijgen..”

Bron: Instagram. Beeld: ANP