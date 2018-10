Jim Bakkum deelt mooie foto van zijn vrouw Bettina met babybuik(je)

Vorige maand maakten Jim Bakkum en zijn vrouw Bettina Holwerda bekend dat ze hun derde kindje verwachten. Een maand later is de babybuik van Bettina al duidelijk zichtbaar en daar is niet alleen zij, maar ook manlief Jim heel trots op.

Op Instagram deelt Jim trots een foto van zijn zwangere vrouw en Bettina deelt zelf ook een foto van haar inmiddels goed zichtbare babybuikje. Bij de foto schrijft ze: “Buik (en andere gebieden) zijn behoorlijk groeiende. In het begin, toen ik me nogal beroerd voelde, zat ik de uren bijna af te tellen tot week 12 (en dat werd 13 en 14 en 15 en uiteindelijk week 16) tot de ‘betere fase’ zou komen. Daar zit ik al een tijdje in en nu vlìegen de weken voorbij. Het blijft onwerkelijk en zó bijzonder.”

Uitgerekend

Jim en Bettina hebben samen al een zoon en dochter: Lux (5) en Posy (3). Wanneer Bettina uitgerekend is, hebben de twee niet bekendgemaakt.

