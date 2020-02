Jim Bakkum feliciteert jarige vrouw met oude foto's (en daar is Bettina niet zo blij mee)

Maandag is het feest in huize Bakkum / Holwerda: Bettina mag 41 kaarsjes uitblazen. Een mooi moment voor Jim Bakkum om zijn vrouw eens even flink in het zonnetje te zetten op Instagram. Al is de jarige job daar zelf iets minder blij mee.

Geluk bij een ongeluk

Jim en Bettina waren jaren geleden elkaars tegenspelers in de musical Grease. De vonk sloeg over vlak nadat de 2 een ongeluk kregen tijdens 1 van de voorstellingen. De musicalsterren reden toen met hun auto de orkestbak in. Bettina brak daarbij haar hand en Jim liep een hersenschudding en scheur in zijn schouderblad op. Na ruim 12 jaar is het koppel nog altijd dolgelukkig met elkaar en hun 3 kinderen Lux, Posy en Molly.