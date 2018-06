Het 3-jarige dochtertje van Jim Bakkum is de schattigste ballerina ooit

Jim Bakkum is de apetrotse vader van zoontje Lux (5) en dochtertje Posy (3). Op Instagram pronkt hij graag met zijn kroost. Zeker nu een van de twee een prima ballerina in de dop blijkt.

De acteur deelt een filmpje van Posy, die gehuld in tutu haar uiterste best doet om haar evenwicht te houden.

Smelten

“Soms denk je dat je niet verliefder kunt worden op je kind”, schrijft Jim bij de beelden. “Maar ons samen met je meisje naar balletles te gaan en dit te zien… Dan ontplof ik. Dan smelt ik. En wil ik haar opeten. Wat bijzonder dit…”

Bijzondere namen

Posy en Lux. Bijzondere namen, hè? Posy betekent in het Engels ‘een boeket’. En de naam Lux komt uit het Latijn, en betekent ‘licht brengen’. Daar hebben Jim en zijn vrouw, actrice Bettina Holwerda, destijds goed over nagedacht.

Bron: Instagram. Beeld: ANP

