Jim Bakkum deelt zoete foto's van zijn dochtertje én zoontje

Het zal niet de eerste keer zijn dat vader Jim foto’s deelt van zijn kroost. Maar dit keer heeft hij een wel heel lieve boodschap bij één van de foto’s.

Op de foto met zijn dochtertje Posy is te zien dat ze papa Jim een dikke smakkerd geeft. ‘IK HOU VAN HAAR 😻’ schrijft Jim er dan ook bij in hoofdletters.

IK HOU VAN HAAR 😻 Een bericht gedeeld door Jim Bakkum (@jimbakkum) op 13 Apr 2018 om 4:48 (PDT)

Bijzondere tekst

Daarnaast deelde hij vandaag nóg een foto, maar dan met zoontje Lux. De twee zijn samen aan het voetballen. Jim schrijft een duidelijke, maar lieve boodschap bij de foto: “Ik ben de eerste die zegt dat het geslacht mij niets uitmaakte bij allebei de zwangerschappen. Ik snap eerlijk gezegd ook mensen niet die tijdens een zwangerschap heel erg hun voorkeur hebben. Als alles maar gezond en gelukkig is, toch? Het is al een groot wonder om überhaupt een kind te krijgen… Ik ben gezegend met een jongen en een meisje. De één wil vechten, voetballen en lacht om zijn zusje die iedere ochtend zelf haar kleren uit wil zoeken, in synthetische prinsessenjurken rondloopt en optreedt. Ondanks het verschillende geslacht is het zo mooi om iedere dag de vertrouwde band tussen die twee te zien. I love Lux en Posy ❤️”

In 2015 werd Posy geboren. De naam betekent in het Engels ‘een bosje bloemen’. De naam Lux komt uit het Latijn en betekent ‘licht brengen’.

