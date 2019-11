Jim Bakkum blikt terug op eerste auditie als 15-jarige

Het is alweer 17 jaar geleden dat we Jim Bakkum voor het eerst op ‘de stip’ zagen verschijnen bij Idols. Ja, laat dat maar even bezinken: 17 jaar.

En hoe gek dat voor ons kan klinken (we weten: de tijd vliégt), is dat voor Jim misschien nog wel gekker. Hij doet daarom een ode op Instagram: “Bleu en onwetend ging ik die dag naar Hoofddorp om auditie te doen voor een nieuwe talentenshow. Ik wilde eens weten hoe het voelde om auditie te doen. Ik hoor het me nog zeggen.”

Advertentie

Stil staan bij waar je vandaan komt

“Als ik deze beelden terugzie, dan is het zó gek om voor te stellen dat dat jongetje nog van niks wist. Doe dit al langer dan dat ik toen oud was. Soms is het goed stil te staan bij waar je vandaan komt. Waar het allemaal begonnen is”, schrijft hij bij de IGTV-video.

Reacties

‘Het moment dat alle kleine meisjes voor het eerst verliefd werden’, en ‘Ik weet nog dat ik tijdens te finale zo zenuwachtig was dat ik 1 van mijn melk tandjes van de spanning er uit had getrokken’, klinkt het bij de reacties. Chantal Janzen grapt: ‘SJIM!!!’.

17 jaar later

Jim werd uiteindelijk tweede in de show, na Jamai Loman. Sindsdien is er veel veranderd. Niet alleen heeft hij zich ontpopt tot een musicalster, ook heeft hij vele albums uitgebracht en in een film gespeeld. En natuurlijk niet te vergeten: een prachtig gezin gesticht.

De mooiste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Instagram. Beeld: ANP