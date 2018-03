Emotionele Jim Bakkum blikt terug op de Idols-finale van 15 jaar geleden

Wij snappen ook niet waar de tijd is gebleven, maar het is alweer vijftien jaar geleden dat Jim en Jamai tegenover elkaar stonden in de allereerste finale van Idols. Jim blikt op Instagram terug op dat moment.

Hoewel Jamai de finale won, heeft de talentenjacht Jim ook bepaald geen windeieren gelegd. Beiden koesteren nog steeds een glansrijke carrière met musical-, acteer- en presentatieklussen. Daar is Jim zich maar al te bewust van. “Wat ben ik ongelooflijk dankbaar voor en blij met alle mooie dingen die ik in deze vijftien jaar heb mogen doen”, schrijft hij.

Wát een guppies waren het nog hè?

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron en beeld: Instagram.