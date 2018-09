Jim Bakkum lacht zichzelf uit om valse noten in dít fragment

Jim Bakkum mocht gisteravond tijdens RTL Late Night een prachtig lied zingen. Maar dat ging volgens de zanger niet helemaal zoals gepland.

Hij zong namelijk aan het einde van het lied enkele noten vals omdat hij erg last had van een droge keel. Gelukkig kan de musicalster er zelf om lachen.

“Ík zou ík niet zijn (mijn trouwe volgers weten dat ik mijn zang-fails graag deel) als ik het heerlijke overslagje niet zou delen. Dus alle ramptoeristen, geniet… Het was de emotie”, schrijft hij bij het fragment.

Reacties

Jan Smit waardeert Jims eerlijkheid op Instagram en schrijft er dan ook onder: “Ik vind het wel mooi eigenlijk man! We weten toch allemaal beter! Zangeres Maan de Steenwinkel schrijft: “Ballen dat je dit deelt! Mooi gedaan Jim.”

Warme man

Ook bedankt Jim RTL Late Night voor het warme welkom. “Voor mij de eerste keer zonder Humberto, is natuurlijk wel even wennen, maar wat is Twan een warme man.”

Ook deelt hij nog een fragment die volgens de zanger ‘normaal’ klinkt. En wat klinkt het prachtig!

Iedere dag (gratis!) de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de Daily Update!

Beeld: Instagram & ANP