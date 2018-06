Jim Bakkum schrijft ode aan vrouw Bettina op trouwdag

Jim Bakkum en Bettina Holwerda vieren vandaag hun donzen bruiloft. Hoe heerlijk klinkt dat? Het koppel is alweer zeven jaar getrouwd.

Om even stil te staan bij deze bijzondere dag, schrijft Jim Bakkum een ode aan zijn vrouw, de liefde van zijn leven. Hij deelde vanochtend een foto op Instagram met de tekst: “7 jaar getrouwd vandaag met het meest geweldige mens dat er bestaat. @Bettina_Holwerda • En nog steeds zijn we onze trouwring niet verloren 💍 Dat alleen is al een mijlpaal! 😆”

Wat een mooi stel en wat was Bettina zeven jaar geleden een beeldschone bruid.

Vonken bij Grease

Het was tijdens Grease, voor allebei hun eerste hoofdrol in een grote musical, dat Bettina en Jim elkaar tien jaar geleden leerden kennen. Vaak wordt beweerd dat het noodlot het tweetal bij elkaar bracht, toen de hoofdrolspelers in een nep-oldtimer vanaf het podium in de orkestbak belandden en met verwondingen in het ziekenhuis terechtkwamen.

Leeftijdsverschil

Maar Jim en Bettina vertelden ons al eerder dat dat niet hét moment was waarop het tweetal wist dat ze voor elkaar waren gemaakt. Ze groeiden wel tijdens Grease naar elkaar toe, maar het begin van hun relatie was zwaar, voornamelijk door het leeftijdsverschil: Jim was destijds negentien, Bettina eind twintig.

Jim: “Die eerste anderhalf jaar was het ook niet zo leuk tussen ons, wij moesten nog naar elkaar toe groeien”. En of dat gelukt is: op Hawaï vroeg Jim Bettina ten huwelijk en in de zomer van 2011 trouwde het stel in Amsterdam. Jim was toen 23, Bettina 31.

Op naar de volgende zeven jaar, toch?

Beeld: Ester Gebuis