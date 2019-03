Vrolijk nieuws: Jim Bakkum opnieuw vader geworden

Jim Bakkum (31) is opnieuw vader geworden! De zanger maakte het blijde nieuws vrijdag zelf bekend via zijn Instagram.

Jim en zijn vrouw Bettina Holwerda (40) hebben hun dochter Molly genoemd. In september maakten Jim en Bettina bekend dat ze hun derde kindje verwachtten. Wanneer de uitrekende datum was, was niet bekend. Uiteindelijk is het meisje is op 1 maart 2019 geboren.

Foto en tekst

“Dit gevoel is met geen miljoen woorden te beschrijven. Nóg een keer dit wonder ervaren”, schrijft hij op Instagram bij een prachtige foto. “Ze is zo, zó lief. Dit meisje gaat zo veel liefde krijgen…”

Op de foto zien we vader Jim liefdevol naar zijn pasgeboren dochtertje Molly kijken, gewikkeld in een groot wit doek.

Jim en Bettina

Molly heeft een grote broer, Lux (6) en zus, Posy (4). Zij werden na hun huwelijk in 2012 geboren.

Gefeliciteerd Jim en Bettina!

