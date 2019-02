Jim Bakkum deelt prachtige foto van zijn hoogzwangere vrouw Bettina

Hiep hiep hoera! Bettina Holwerda is jarig en mag vandaag 40 kaarsjes uitblazen. Om dit te vieren deelt manlief Jim Bakkum een fantastische foto van zijn hoogzwangere vrouw.

“Vandaag wordt de liefde van mijn leven 40. En daarvan ben ik al 12 jaar haar wederhelft”, schrijft een hele trotse Jim bij de pure en intieme foto van zijn jarige vrouw. “Man, wat hebben wij al een heel leven achter de rug. Dat zij 40 mag worden met ons derde kindje in haar buik is écht het allergrootste cadeau dat we ons konden wensen.”

Fotograaf

Meer cadeautjes heeft ze volgens Jim dan ook niet nodig. “Ze krijgt daarom ook niks van me”, grapt hij. “Nee, zonder grappen, dit wordt haar dag!” Jim Bakkum is tegenwoordig veel bezig met fotografie en geeft aan deze prachtige foto zelf te hebben gemaakt. “Zo trots dat ik haar zo heb mogen vastleggen. Op haar aller-, allermooist.” Wauw!

Nummer 3

Jim en Bettina hebben samen al een zoon en dochter: Lux (6) en Posy (3). In september maakten Jim en Bettina bekend dat ze hun derde kindje verwachten. Wanneer Bettina is uitgerekend, is niet bekend.

Bron: Instagram. Beeld: ANP