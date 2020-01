Jim Bakkum fotografeert Maan voor haar debuutalbum

Nadat hij meedeed aan het afgelopen seizoen van Het perfecte plaatje heeft Jim Bakkum er een nieuwe passie bij: fotograferen. En nu mocht hij zelfs Maan fotograferen voor haar debuutalbum Onverstaanbaar. Zelf is hij enorm trots het resultaat.

Op Instagram schrijft hij dat fotografie een grote passie is geworden. Maar dat vandaag een bijzondere dag is. “Want Maan brengt haar allereerste album uit. En ik heb haar hoes geschoten.”

Jim Bakkum is trots

Zowel Jim als Maan wilde een ‘rauw en echt sfeertje’ in de foto’s. “En daar was ik blij mee. Want dit meisje heeft werkelijk nul opsmuk nodig”, schrijft Jim op zijn Instagram. “We hebben dit volledig samen gedaan en ik heb zoveel bewondering voor hoe zij op haar jonge leeftijd al zo goed weet wat ze wil en niet wil.”

Bron: Instagram. Beeld: iStock