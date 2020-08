Verdrietig nieuws voor Jim Bakkum

Sylvia Witteman (54) is getrouwd, heeft een dochter (22), twee zoons (18 en 16) en katten Lola en Siepie. Deze week vertelt ze over haar oma.

Elke keer dat ik een liedje van Wim Sonneveld hoor (en dat is nog verbazend vaak, gezien het feit dat hij al zowat een halve eeuw dood is) denk ik even aan mijn oma, eveneens zaliger. Wim was haar grote liefde. “Zo’n geestige man! Zo’n knáppe man ook! Een échte man en bovendien: zo’n kéurige man!” Mijn oma was erg gesteld op keurigheid. Zij was een vrouw van buffetlopertjes, van messenleggers, van antimakassars, gehaakt