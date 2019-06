Wauw, dit wil je zien: Jim Bakkum verkleed als vrouw

Voor de opnames van de tweede film van Onze Jongens is Jim Bakkum momenteel in Miami. Op Instagram deelt hij een interessant kiekje.

Op de foto is hij namelijk verkleed als vrouw!

Schattig

“Lekker ding he?!”, grapt Jim bij de hilarische foto. “In Onze Jongens in Miami, maken de jongens allerlei avonturen mee, waaronder dit.”

Hij mag er wezen

Ook vertelt hij dat je morgen in een korte vlog de making-of van deze draaidag kunt zien. Maar voor nu moeten we nog even met de foto’s doen. En eerlijk is eerlijk: Jim mag er best wezen als vrouw. Al is zijn scherpe kaaklijn natuurlijk wel wat mannelijk voor een vrouw.

Bron: Instagram. Beeld: ANP