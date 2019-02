Bettina Holwerda blies zondag 40 kaarsjes uit. Dát moet natuurlijk gevierd worden. Jim Bakkum verraste zijn zwangere vrouw met iets heel liefs.

Namelijk, een… surpriseparty! Ben je zwanger, loop je over van de hormonen, krijg je ook nog eens zo’n verjaardagsverrassing. Dan zijn er natuurlijk tranen. Er was een gigantische taart, zingende vrienden en als klap op de vuurpijl ook nog eens een heel lief Instagramberichtje van Jim.

Surprise dag

“Ze wilde niks vieren. Zij is zo’n type dat liever een verjaardag van een ander viert dan die van haar. Maar 40 worden moet je vieren. En helemaal met een baby in je buik, móet je het leven vieren! Surprisedag voor mijn vrouw met als afsluiter een etentje met de hele familie. Heerlijk gegeten, gedronken en 4 kilo gegroeid door de geweldige taart van de ‘taartenmevrouw’ van @Sweet.Appetite 🍰 Was een mooi feestje! 💛”, schrijft de acteur.

Héérlijk: doe ons zo’n man.

