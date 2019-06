Jim Bakkum viert de trouwdag van z'n ouders met lieve foto

Het is feest in huize Bakkum, want de ouders van Jim zijn vandaag 40 jaar getrouwd. Om dat te vieren deelt de acteur een lief kiekje.

“27/06/1979 – Gefeliciteerd pap en mam, zo trots dat jullie vandaag 40 jaar getrouwd zijn!”, schrijft Jim bij de foto van zijn ouders.

Mix

Het stel trouwde in de zomer van 1979. Dik 8 jaar later werd Jim geboren. De liefdevolle foto Jan en Marja Bakkum laat zien dat Jim een echte mix is van zijn ouders. De brede kaaklijn heeft ‘ie duidelijk van vader, maar de lieve blik en mooie ogen heeft hij toch van z’n moeder geërfd.

Eigen gezin

Zelf stapte Jim op 10 juni 2011 in het huwelijksbootje met musicalster Bettina Holwerda. Samen hebben zij 3 kinderen gekregen: Lux (6), Posy (4) en de pasgeboren Molly.

Bron: Instagram. Beeld: ANP