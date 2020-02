Jim Bakkum maakt zich 'zorgen' over de wimpers van dochter Molly

Waar de ene dame gezegend is met prachtig lange wimpers, probeert de ander talloze producten uit om die haartjes nog nét wat extra volume te geven. De jongste dochter van Jim Bakkum en Bettina Holwerda heeft dat soort middeltjes waarschijnlijk nooit nodig.

De 11 maanden oude Molly is gezegend met wel héél lange wimpers, zo laat de zanger met een foto op social media zien.

Is het een pruik?

“Nee, dit is geen oog met een pruik op”, begint Jim zijn berichtje op Instagram. “Dit is het oogje van mijn babymeisje Molly. En ik begin me lichtelijk zorgen te maken, want ze is 11 maanden”, gaat hij lachend verder.

Zijn volgers reageren met termen als ‘wauw’ en ‘wat mooi’. “Daar word ik zelfs als volwassen vrouw jaloers van”, schrijft een dame onder de foto. Jim laat weten dat alle 3 hun kinderen zulke prachtig lange wimpers hebben, maar dat Molly toch echt de kroon spant. “Ze werd er al mee geboren”, antwoordt hij 1 van zijn fans:

Jim en Bettina zijn al ruim 12,5 jaar samen, waarvan dik 8 jaar getrouwd. Naast babydochter Molly heeft het koppel nog een zoontje (Lux) en dochter (Posy).

