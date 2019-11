Musicalsterren Jim Bakkum en Bettina Holwerda kunnen als de beste dansen en zingen. Maar kunnen ze dit ook schaatsend?

Zin in een uitje met je kinderen of kleinkinderen? Op 22, 23 en 24 november 2019 vindt in Autotron ’s-Hertogenbosch het allergrootste Sintspektakel van het jaar plaats: Sint on ice.

Advertentie

Duo

Dit grote Sinterklaasevenement voor jong en oud is één groot feest voor de hele familie. En het speciale aan deze show is dat alles zich op het ijs afspeelt. Naast Sinterklaas en de schaatsende pieten spelen Jim en Bettina in de voorstelling een grote rol. Het is voor het duo de allereerste keer dat ze in een schaatsvoorstelling spelen.

Schaatsavontuur

Tijdens de ijsshow kan er worden meegezongen met de leukste sinterklaasliedjes, zullen de pieten stunten op het ijs en wordt de hele familie meegenomen op een Oudhollands winters schaatsavontuur. Dat wordt volop genieten met je (klein)kinderen.

Ben je benieuwd? Koop nu je tickets via Libelle en ontvang 5 euro korting.

Sint on Ice €5,- korting per ticket vanaf €20,50 Bekijk

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Sint on ice. Beeld: ANP