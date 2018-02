Jim Bakkum plaatst romantische foto voor verjaardag Bettina

Bettina Holwerda mag vandaag 39 kaarsjes op de taart uitblazen. Hieperdepiep, hoera!

Of de musicalster alle kaarsjes in één keer heeft uitgeblazen en dus een wens mag doen, is onbekend. Of er überhaupt taart was, is eigenlijk ook niet bekend, want die staat niet op de superlieve kiekjes die Jim vandaag deelde op Instagram.

“Feest vandaag! Mijn liefste is 39 geworden. Bijna 11 jaar samen… Nog steeds even verliefd”, plaatst Jim bij de ene foto. Leuk detail is dat zoontje Lux de foto heeft genomen. Nog leuker detail: Lux is pas vijf jaar oud! En nu dus al zo’n onwijs goede fotograaf. Mocht het jochie over een jaar of dertien een baan zoeken, mag hij altijd bij ons aanbellen.

Hoewel, dat er verschillende pogingen nodig waren om een raak kiekje te krijgen, laat Jim ook zien op zijn Instagram. Iets met een te felle zon:

Desalniettemin ziet dit er allemaal heel gezellig uit. Gefeliciteerd Bettina Holwerda! En nog vele jaren.

Dol op musicals? Dan móet je naar My Fair Lady. En dat kan met korting via Libelle:

My Fair Lady vanaf 39,50 Bestel hier je kaarten

Iedere dag (gratis!) de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de Daily Update!

Beeld: ANP.