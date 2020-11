Jim en Bettina’s zoontje Lux (8) is jarig: “Wat zijn we gezegend met hem”

Acht jaar geleden werden Jim Bakkum en Bettina Holwerda voor het eerst ouders. Op hun Instagrampagina’s delen beide ouders zoete kiekjes en een lieve tekst voor hun oudste telg Lux, die zondag alweer 8 kaarsjes uit mag blazen.

“Wat hebben we een geluk. Dat beseffen we ons zo vaak en dat nemen we nooit voor vanzelfsprekend”, schrijft zijn moeder Bettina.

Advertentie

Geen relatiemateriaal

Jim en Bettina leerden elkaar jaren geleden kennen tijdens de repetities van Grease. Voor allebei was dat hun eerste hoofdrol in een grote musical. Jim vond Bettina meteen al ‘leuk en sexy’, maar zij zag hem niet bepaald als ‘relatiemateriaal’. “Hij was negentien en zat vanuit de kantine nog te bellen met zijn moeder: ‘Wat eten we vanavond?’”, vertelde de musicalster eerder in een interview met Libelle.