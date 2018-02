Lief! Jim Bakkum plaatst ode aan Juf Ank op social media

Jim Bakkum was, naar eigen zeggen, al nummer 1 van fan Juf Ank tijdens de opnames van ‘Onze Jongens’. De twee speelden samen in deze film die in 2016 uitkwam. Om zijn trots te laten blijken, plaatst hij een foto op social media met een heel lieve tekst.

Jim schrijft erbij: “Ilse zet met haar Juf Ank van De Luizenmoeder heel Nederland op zijn kop. We ❤️ Ilse Warringa.”

En daar zijn wij het mee eens. De hilarische serie die zich afspeelt in de absurdistische wereld van de basisschool heeft al veel mensen van hun stoel af laten rollen van het lachen. Ilse schreef mee aan het scenario, deed de casting én speelt de hoofdrol: iets waar Jim apetrots op is.

Bron: Instagram. Beeld: Brunopress.nl