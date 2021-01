‘Jinek’-kijkers onder de indruk van eigenares geplunderde winkel in Den Bosch

Een crowdfundingactie die website GeenStijl heeft opgezet voor de eigenaars van een gesloopte Primera-winkel in Den Bosch heeft tot nu toe 82.000 euro opgeleverd. Bij het horen van de teller dinsdagavond in Jinek schoot eigenaresse Maaike Neufeglise vol.

Ondernemer Maaike was te gast in de RTL-talkshow Jinek. Haar winkel in het centrum van de Brabantse stad werd maandagavond tijdens de rellen binnen drie minuten gesloopt, er werd geprobeerd om brand te stichten en er werden spullen gestolen.

Advertentie

Er is een crowdfunding-actie gestart door @geenstijl om geld om te halen voor de geplunderde winkel van Maaike in Den Bosch. Het totale bedrag staat op dit moment op €73.000,-. “Ik had me voorgenomen heel sterk te zijn, maar ik weet gewoon niet wat ik moet zeggen.” #jinek pic.twitter.com/ggJpXWSnnF — Jinek (@Jinek_RTL) January 26, 2021

Crowdfunding

Eva Jinek maakte in haar uitzending bekend dat de teller van een crowdfundingactie op 73.000 euro stond (en op dit moment zelfs al 82.000 euro). Maaike reageerde geëmotioneerd: “Ik ben vandaag zo verrast door zo veel mensen die ons een warm hart toedragen. Die raddraaiers hebben alles stuk gemaakt, maar snel daarna merkte ik in wat voor fijn land we leven, waarin we zorgen dat we alles samen doen.”

Ook vertelt ze dat ze hartverwarmende reacties heeft ontvangen van mensen die haar aanboden te helpen met opruimen, die eten kwamen brengen of die via de telefoon steunbetuigingen stuurden. Eva vraagt of ze nog van plan is om met het geldbedrag haar deuren weer open te doen. Daar is Maaike zich zeker van: “Ik laat me niet wegpesten door terreur.”

Wat vertelt zij dit verhaal goed.

Terreur dat is het juiste woord!!

Love haar! #jinek #primera — ruudbleumink (@ruudbleumink) January 26, 2021