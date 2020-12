Zó ziet zangeres Joanna uit ‘Love Actually’ er nu uit

Grote kans dat je deze kerst Love Actually weer eens hebt gekeken. Het is inmiddels alweer 17 jaar geleden dat de Britse feelgood film uitkwam. Alle acteurs zijn in de tussentijd enorm veranderd en dat geldt natuurlijk ook voor Olivia Olson, die destijds de 11-jarige Joanna speelde.

Olivia Olson is inmiddels 28 jaar, maar we zullen haar altijd blijven herinneren als de 11-jarige Joanna die in Love Actually werd geadoreerd door de jonge Sam. Hij besloot zelfs drumlessen te nemen zodat hij kon deelnemen aan het kerstconcert op school.

Joanna zong tijdens het concert een cover van Mariah Carey’s All I Want For Christmas en door deel te nemen aan de band hoopte hij op te vallen bij haar. Aan het einde van de film lukt het hem toch nog om een kus te krijgen van zijn grote liefde. Eind goed, al goed.